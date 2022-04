Helene BAUMANN

Technip Lyon est une entreprise d ingenierie qui realise des etudes pour construire des usines en France et a l'export dans le domaine du oil & gaz.



Nous realisons des etudes pour nos clients de la phase avant projet sommaire a la phase etudes de details. Nous suivons ensuite la phase construction sur site jusqu au demarrage de l usine. Nous sommes en quelque sorte des "architectes"pour usine!!!



Le service Electricite effectue le design de l ensemble des equipements electriques de l usine en accord avec les besoins clients, les normes du pays et les besoins process.



Le responsable technique Electricite est responsable de la relation client electricite et de la qualite des livrables effectues.

Il est responsable d une equipe d ingenieurs specialistes et de techniciens.

Cette equipe effectue des livrables ( notes de calculs specifications de materiels plans d implantations...) qui serviront pour consulter le materiel et des entreprises de marche de travaux.



J ai une experience de 7 ans chez Technip Lyon. Je vous laisse decouvrir mes experiences professionnelles dans mon profil detaille !



Du cote personnel, je suis passionnee de voyages et de trekking !

Je pratique le badminton en club et j'aime le snowboard.



Mes compétences :

Spécifications techniques

Gestion de projet

Relation fournisseurs

management operationnel d equipe

responsable qualite service electricite

formatrice alternante Insa lyon inge electricite