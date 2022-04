Hélène BEAUDUIN

Compétences Informatiques :



Windows 98, 2000 et 2003, NT, XP, Vista, Win 7, Connaissance Linux et Mac osX :



- Assemblage, configuration d'ordinateurs

neufs ou d’occasions.

- Gestion des partitions

- Installation, mise à jour des logiciels

- Interventions et assistance à distance

- Sauvegarde de donnes et profil utilisateur,

clonage de disque

- Installation, diagnostique, dépannage,

Changement des différentes pièces

et périphériques informatiques.



- Réalisations de réseaux

- Connaissance du langage HTLM

- Formation à l'utilisation matériel et logiciel







Téléphonie : Blacberry, Symbian, Android,

Iphone, IPad



- diagnostique des disfonctionnement

- paramétrage des terminaux

- Installation de clé 3G

- Mise en place de solutions de

communications portables sécurisées, VPN.



Utilisation des logiciels :



Lotus Notes, Designer et Administrator,

Cisco, Sysprep, VNC, PC Anywere,

Norton Utilitaire, antivirus

et navigateur,

- Maitrise de logiciel de communication : Vodafon Mobile Connect, BlackBerry Desktop Software

- Tableurs et intégrés, traitement de texte, PAO,

- Traitement d'images : Photoshop

CS4,CS5, Lightroom 3.