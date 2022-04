Hélène BECHLER

Mon parcours professionnel m'a permis de rencontrer de nombreux chefs d'entreprises et de traiter directement avec les décideurs. J'ai également acquis le sens du management en dirigeant le pôle administratif, mais également la gestion complète d'une unité de production numérique et de centres de formations. Je suis aujourd'hui désireuse de mettre mes compétences au service de nouvelles opportunités de carrière. Dynamique, autonome et responsable, j'ai un sens certain du commerce et de la gestion, une rigueur et une force de volonté garantissant à mon futur employeur une formidable capacité de travail. Je suis parfaitement bilingue puisque j'ai vécu plusieurs années aux USA et en Angleterre.