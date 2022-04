Assistante Maternelle Agréée a Rillieux La Pape cherche enfants à garder, je suis disponible pour 1 enfant tout âge , un enfants de 2 ans et plus et un enfants de 3 ans et plus accepte les périscolaire dans mon secteur. j ai moi même trois enfants de 12,9 et 6 ans.

Je suis passionné par les enfants , je m'adapte a leur rythme et le respecte.