Hélène BENOIST

Stratégie de communication territoriale

Tourisme durable

Animation et développement de projets



Dynamique, autonome ayant le sens du contact et des initiatives, j'aime le travail en équipe.





Passionnée par les projets de territoire, la diversité de leurs enjeux et interlocuteurs, ma double formation en communication et en valorisation touristique des sites naturels et culturels me permet de mener ou d'accompagner en analyse et en conseils des projets de développement.



Mes compétences :

Animation

Communication

Développement durable

développement territorial

Développement touristique

Interprétation

Marketing

Marketing territorial

Promotion

Qualité

Qualité environnementale