Hélène BERTHIER

Acquisition Baccalauréat (mention Bien) en 1976.

Infirmière DE depuis 1979 (majore de promotion)

- hospitalière (en chirurgie, en médecine, puis en établissements pour personnes âgées)

- scolaire (1ère au concours de recrutement de juin1989)

Autres diplômes :

- DU Sexologie Médicale 1997 (Université Lyon 1)

- PLP2 Biotechnologie santé Environnement (concours de recrutement Education

Nationale 1996)

- Monitorat SST (INRS) 2001 et recyclages

- monitorat PRAP IBC en 2005 ; PRAP 2S en 2010

- Certification Complémentaire permettant l'enseignement en Anglais (2009)



Mes expériences de soignante dans l'univers hospitalier puis scolaire, et d'enseignante en Lycée Professionnel, me permettent de présenter un profil diversifié, riche d'acquisitions en compétences tant pédagogiques que techniques.

Mes différentes missions en Formation Continue exercées parallèlement en Greta auprès de personnel soignant essentiellement, mais aussi en secteur industriel) garantissent une approche adaptée à tout public formé.