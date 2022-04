Aprés une longue expérience dans le monde de l'hotellerie-restauration en gérant et rénovant des hotels, j'ai souhaité me consacrer entierement à ma passion: la décoration d'espaces de vie et plus particulierement dans ce domaine que je connais bien : l'hotellerie!



Mes compétences :

Décoration

Écologie

Ecoute

Hôtellerie

Nature