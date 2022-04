Hélène BIELAK

Après plusieurs CDD à Ouest France, j'ai souhaité tenter une nouvelle expérience : travailler en tant que journaliste indépendante. Cette nouvelle aventure a débuté sur les routes d'Europe centrale, à l'automne 2014. Pendant trois mois, j'ai sillonné 9 pays et parcouru plus de 9000 km ; le tout, en tenant un blog sur l'héritage du communisme chez les nouvelles générations. A mon retour, mon blog s'est transformé en exposition, présentée au printemps 2015 dans un festival de cinéma à Rouen (A l'Est du Nouveau) et à la Fête de l'Europe à Nantes.



Désormais journaliste pigiste basée en région parisienne, je travaille régulièrement pour Ouest France et l'Edition du soir. En parallèle, je suis à la recherche de nouvelles collaborations avec la presse magazine (papier, web et sur tablette) et les pure players.





Mes compétences :

Journalisme