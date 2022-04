Helene BISCÉRÉ-CANTET

Diplômée de Télécom ParisTech, je travaille depuis 15 ans chez Alcatel-Lucent. Fortes de mes différentes expériences dans des domaines très variés tel que les réseaux radio mobile ou les services mobiles multimédia à valeurs ajoutées et sur des fonctions très différentes de type avant-vente, chef de produit, chef de projet ou architecte solution, je fais partie depuis janvier 2011, de l'équipe de Consulting d'Alcatel-Lucent en tant qu'Architecte bout en bout pour la définition de solutions innovantes pour nos clients dont le coeur de métier n'est pas les télécoms.

Ces expériences variées et enrichissantes m’ont permis de développer les compétences requises pour mener avec succès les projets élaborant des solutions répondant aux besoins spécifiques de nos clients et ainsi leur permettre de prendre sereinement des décisions stratégiques concernant leurs évolutions télécoms.





Mes compétences :

UMTS

TDMA

GSM

GPRS

CDMA

Gestion de projet

Gestion de produit

LTE

DVB

Applications mobiles

Gestion de la relation client

Avant vente