Hélène BLAIS

Pendant 7 ans j’ai travaillé comme monitrice éducatrice, auprès d’un public en difficulté sociale et/ ou en situation de handicap. J’ai souhaité évoluer, et je me suis orientée vers le métier de conseillère en insertion sociale et professionnelle.

Après m’être formée et avoir obtenu le diplôme, j’ai travaillé pendant 2 ans en centre de formation comme formatrice et conseillère.

Aujourd’hui, je souhaite poursuivre mon accompagnement dans l’insertion socio professionnelle.



Dans mon travail d’accompagnement, je sais faire preuve d'écoute et d’empathie afin d’établir un climat de confiance indispensable dans la relation à l’autre.

Au sein d’un groupe, j’apprécie contribuer à l’échange et au partage. Je suis une personne collaborative en qui on peut avoir confiance. Je favorise le travail d’équipe et je suis également capable de travailler en toute autonomie.

J’apprécie autant le travail collectif comme l’animation d’ateliers que celui en individuel.