Helene BLUTEAU

Formation et titres :

1999 : Doctorat de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan spécialité Génie Mécanique

1995 : ENS de Cachan, Agrégation de Génie Mécanique

1994 : Ingénieur ENSAM



Expérience professionnelle :

2004-2012 : Enseignante licence et master, Université d’Evry, UFR de Sciences et Technologies

2010-2012 : Responsable de la Formation à la vie de l’ingénieur

2005-2012 : Responsable des Relations UFRST/Entreprises

2008-2012 : Responsable de la Préparation au Projet Professionnel des étudiants et du suivi de l’employabilité des diplômés

1998-2003 : Enseignante en STS Productique Mécanique, lycée Diderot (Paris)





Mes compétences :

Qualité

Gestion de projet

Management

Ingénierie de formation

Génie mécanique

Enseignement universitaire

Animation d'équipe

Coordination