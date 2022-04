Hélène BODDAERT

ENGIE Cofely, filiale du groupe ENGIE est leader français des services en efficacité énergétique et environnementale. Nous concevons, mettons en oeuvre et exploitons des solutions qui permettent aux entreprises, aux collectivités et à l'Etat de mieux utiliser les énergies et de réduire leur impact environnemental.



ENGIE Cofely est implanté partout en France dont la région Nord Pas de Calais où nous recherchons de manière constante de nouveaux talents pour accompagner notre développement.



Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés.



Je vous invite à visiter notre site : http://www.engie.com



Nous recherchons plus particulièrement des :

- responsables de centres de profits (manager de département d'exploitation gérant de façon autonome un portefeuille de clients et d'installations couvrant de 30 à 50 salariés),

- chefs de projets réalisations,

- responsables d'équipe exploitation,

- responsables études et travaux,

- techniciens d'exploitation.



Si vous pensez que votre profil correspond à nos recherches et que vous vous reconnaissez dans nos valeurs, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV.