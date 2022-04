Helene BON

Après 8 ans dans la maintenance, j'ai découvert le métier de technicien Outils Coupants à partir de 2009. Service toujours aussi proche de la production qui demande réactivité et dynamisme dont je ne manque pas.



De octobre 2013 à Octobre 2016, j'ai été préparatrice outils coupants et responsable d'une équipe de 5 personnes qui entretient, prépare et fabrique des outils, dont des inducteurs de chauffe ainsi que des outils de brochage.



De retour en maintenance depuis Octobre 2016, je suis là pour épauler mes collègues responsable d'équipe de maintenance dans les travaux préventifs. C'est une part de planification, de préparation de pièces de rechange et une surveillance de la bonne exécution des travaux.