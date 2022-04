Helene BONIFACE

Je forme des professionnels de tout métiers, à l'art et la manière de communiquer avec les personnes. J'interviens sur toute la France.

Depuis 2010, j'ai une certification du CNAM de Montpellier, pour exercer l'activité de médiateur généraliste, dans tous domaines notamment en entreprise, PME/PMI.

La médiation, c'est une alternative au tribunal pour gérer des conflits en gagnant du temps, de l'argent et de l'estime de soi.

Je suis surnommée par mes clients et partenaires "la facilitatrice de la relation". Avec moi, les conflits trépassent et les Hommes relèvent la tête.

Je cuisine les mets autant que les mots et je raffole du champagne et du chocolat noir.



Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Manager

Médiation

Ressources humaines

Conseil

Coaching

Management

Formation

Ecoute

Ecriture