Hélène BUSON

Dans le cadre de mon dernier poste de communication et de relations publiques au sein de la société Compressport International, j'étais en quelque sorte la référence pour tous les besoins rédactionnels de l'entreprise. J'ai veillé à ce que les informations soit communiquées de façon cohérente en ligne, hors ligne, à l'interne comme à l'externe.



La communication interne est un sujet qui me tient à cœur depuis ma première expérience professionnelle. Au cours de ma carrière, je me suis engagée à privilégier une communication interne plus humaine, transparente et participative.

Passionnée par les Hommes, je suis particulièrement sensible à la richesse des milieux multiculturels. Au cours de mes voyages, de mes expériences de vie et de travail à l'étranger, je me suis attachée à développer mes compétences en communication interpersonnelle en apprenant de nouvelles langues et en développant ma connaissance des cultures des différents pays visités.



J'apporte également mon soutient aux projets et organismes qui me tiennent à cœur, principalement liés au développement durable et à l'innovation.



Mes compétences :

Communication interne

Communication institutionnelle

Marketing

Relations Presse