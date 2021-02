Hélène COLLET (MAUMON)

Arrivée récemment à Rennes, je cherche un travail en tant qu'assistante de direction. Les dix-huit années que j'ai passées au service du Président du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d'Art à Paris, m'ont procuré une expérience très profitable que je souhaite mettre au service de mon prochain poste.



Profil



Rigueur

Discrétion, gestion dinformations confidentielles

Sens de lécoute

Autonomie

Polyvalence

Travail en équipe

Bon sens relationnel





2002 - décembre 2020 | S.F.E.P. (Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres dArt) - Paris | Assistante du Président

Chambre professionnelle créée en 1945 pour la défense et la reconnaissance de la profession dexpert en art 140 membres -

Seule salariée.

Interlocuteurs : commissaires-priseurs, conservateurs, avocats, dirigeants de Drouot



Secrétariat général

Gestion des adhésions

Suivi comptabilité

Suivi du contrat groupe assurance

Organisation des conseils dadministration et assemblées générales

Rédaction des procès-verbaux des réunions

Préparation des examens dentrée au syndicat

Participation à la réalisation de colloques, de remises de prix artistique et littéraire,

Salon du Patrimoine (Louvre)

Recherches documentaires et archivage de la bibliothèque

Veille presse

Tenue du compte Instagram et du site Internet du syndicat

Suivi des projets marché de lart /Drouot





1998 - 2002 | HERDHEBAUT-LATREILLE, cabinet dexpertise en tableaux anciens - Paris | Assistante de 2 experts

Seule salariée



Secrétariat général

Suivi des clients et gestion des ventes aux enchères

Suivi des dossiers dexpertise judiciaire

Recherches et archivage

Rédactions des fiches de catalogues de vente



1996 - 1998| JOAILLERIE KORLOFF - Paris, rue de la Paix | Vendeuse



Vente

Gestion du stock