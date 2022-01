Hélène DUPUY (TÜRK )

Juriste en droit public, experte en commande publique depuis 20 ans au sein de différents établissements et collectivités des Alpes-Maritimes ( Chambre de commerce Nice Côte d'Azur, aeroport Nice Côte d'Azur, ville de Mandelieu la Napoule, Syndicat intercommunal de la Siagne et ses affluents, régie des transports urbains Palmbus de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lerins).

Actuellement au Canada en fin d'expatriation, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle dans le premier semestre 2022 dans les departements des Alpes Maritimes et du Var.