Hélène FIEGEL

Mes premières années universitaires en Biologie Cellulaire et Physiologie m'ont d'abord permis de développer mes compétences d'analyse et de précision.



Soif de concret, j'ai choisi de suivre une formation en Administration publique générale où, de part son caractère pluridisciplinaires (droit, finances publiques, économie, note de synthèse), je me suis épanouie en acquérant des qualités rédactionnelles, une aisance à la lecture et à l'écriture, une compréhension, dans des domaines qui m'étaient alors peu familiers.



Militaire en brigade depuis près de sept ans, j'ai fait le choix de l'engagement et du service au profit de nos concitoyens.

D'abord Gendarme Adjoint Volontaire, j'ai su apporter l'aide nécessaire à mes camarades, dans l'accueil téléphonique et physique des victimes, dans l'assistance aux procédures et interventions notamment.



Soucieuse de progresser, je me suis rapidement inscrite au concours de Sous-Officier de gendarmerie puis, gendarme de carrière, à la formation de l'examen technique d'Officier de Police Judiciaire que j'ai obtenu. Pleinement investie dans les différentes missions qui me sont confiées, je m'attache toujours à fournir un travail de qualité, ce qui me permet de diligenter des enquêtes pouvant s'avérer complexes, dans des domaines et formes variés enquêtes préliminaires, enquêtes en flagrance, commissions rogatoires .



Rigoureuse, sérieuse et méthodique, je ne recule devant aucune difficulté.