Hélène GUIRAUD FOURNIER

PARCOURS ET EXPERIENCES :

. Une formation initiale de juriste, en gestion et en ressources humaines.

. Cadre en ressources humaines en tant que chargée de recrutement et responsable des relations écoles pendant plusieurs années.

. Missions de coordination et d'actions de communication dans le secteur associatif

. Obtention du diplôme d'Etat de médiation en 2007.



ACTUELLEMENT :

. Coaching en Communication :

- Préparation et entraînement aux oraux d'examens et concours & aux entretiens d'embauche et de sélection, oraux de motivation, soutenances de rapports de stage et mémoires ... / Prise de parole en public.

- Coaching relationnel: accompagnement personnalisé pour acquérir plus d'aisance relationnelle, améliorer sa manière de communiquer & gérer et prévenir les difficultés relationnelles.

. Médiatrice dans le secteur associatif

. Formatrice et membre de jurys à l'Institut régional du travail social