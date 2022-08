Helene HELENE DEXPERTS-LESTAPIS (DEXPERTS-LESTAPIS)

De formation Ingénieur en production à l ESIEE d Amiens, ma carriere a commencé dans les métiers de la qualité sur les produits militaires de vision nocturne réalisés l entreprise SAGEM.

J ai évolué dans les différents métiers de la qualité autour des caméras et jumelles thermiques et portables. L experience m a permis de côtoyer les experts électroniques, mécaniques, couches minces, optronique et système. Mon poste a la qualité fournisseur a complété ma maîtrise de l anglais dans le domaine technique.

J ai souhaité obtenir un poste de management d une équipe qualité avant de me tourner vers le pilotage produit / production.

Je suis restée dans le groupe SAFRAN qui a su me faire grandir.