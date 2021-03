Hélène LE SCOUARNEC

Issue d'une licence générale en biologie-santé, j'ai décidé de m'orienter vers le monde de la toxicologie, et plus précisément de l'évaluation des risques, qu'ils soient : alimentaire, cosmétique ou bien pharmaceutique. Dans un monde en perpétuelle évolution, il me semble indispensable de pouvoir garantir la sécurité de toutes les populations, et ce à tous les niveaux.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Toxicologie

Biochimie

Biologie végétale

Biostatistiques

Génétique

Biologie moléculaire

Recherche bibliographique ou Internet

Synthèse rédactionnelle

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint