Helene MACK

Hélène Mack

Tél: +33 (0)768551411

Email: mackhelene@gmail.com



Les services de conseil en astrologie sont ouverts à toute personne , de tout âge et de tous horizons qui souhaitent optimiser leur chemin de vie...



Accompagnement et coaching avec l'astrologie dans le cadre du développement personnel et professionnel pour:

-Le recrutement et la réinsertion professionnelle

-L'accompagnement à la création d'entreprise...

-Le développement des potentialités adultes, adolescents et enfants.

-l'accompagnement à la personne pour mieux rebondir

(Perte d'emploi, divorce, deuil, maladie, handicap...)



Mes compétences :

Accompagnement

Astrologie

Bienveillance

Clairvoyance

Coaching

Développement personnel

Écrivain

Numérologie

Voyance coaching

Ressources humaines

Conseil