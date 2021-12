Helene OUALLET

Intéressée par le domaine de la recherche et développement de produit liée à l'activité physique



Recherche et Développement de produit :

Ingénieur Motricité humaine :

-Recherche de publications scientifiques,

-Analyse fonctionnelle du besoin,

-Analyse de l'existant, État de l'art,

-Définition d'un cahier des charges,

-Mise en place de protocoles et de conduite de tests,

-Traitement, analyse, interprétations des données mesurées,

-Propositions de solutions, modélisation solidworks

-Rédaction et présentation de travaux lors de réunion



Savoirs :

- Démarche de création-innovation de produit

- Analyse du mouvement humain (biomécanique, physiologie, neurologie, ...)



Compétences informatiques :

Solidworks

Excel

Word

PowerPoint

Matlab