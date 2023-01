Cellule de gestion d'un établissement culturel accueillant 60 000 visiteurs par an : régies de recette et d'avance, RH et finances.

Secrétariat général de l'établissement.

Accueil et billetterie ponctuellement.

Inscrite sur la liste d'admission au concours de Rédacteur administratif depuis mars 2022, en recherche d'un poste dans la fonction publique territoriale dans ce cadre d'emploi.