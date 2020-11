Helene PICONE

Mon parcours est atypique. Après une expérience de 8 ans dans le domaine de l'éducation physique et sportive j'ai ensuite travaillé principalement dans le secteur médico social.

Mes 5 derniers postes m'ont appris à manager des équipes pluridisciplinaires de 13 ETP à environ 50 ETP. Avec grand intérêt j'ai animé et géré les démarches qualité des deux derniers établissements fréquentés. J'ai ainsi pu appréhender au cours des 25 dernières années l'évolution positive du secteur pour un accompagnement de qualité des personnes vulnérable accueillies en pilotant des projets de service et/ou établissements.

J'ai eu la chance de faire une petite parenthèse de 2 ans de 2013 à 2015 ce qui m'a permis de réaliser un projet personnel réfléchi depuis longtemps. Dans un contexte socio-économique en pleine mutation, j'ai compris rapidement que je ne poursuivrai pas cette aventure, seule.

C'est pour revenir à mes premières expériences que j'ai effectué la formation d'évaluateur externe. J'ai actualisé mes acquis au niveau de la réglementation du secteur médico social. Je suis certifiée depuis mai 2015.

Je suis disponible et prête à démontrer mes compétences lors d'un remplacement ponctuel par exemple...de directeur ou directeur adjoint dans les établissements accueillants des adultes et/ou jeunes handicapées ou bien dans le secteur de la personne âgée et toujours disposée à réaliser des évaluations externes.



Mes compétences :

Coordination de projets

Animation d'équipe

Gestion de projet

Animation de formations

Animation de réunions

Gestion budgétaire

Sécurité

Coordination technique

Gestion de la qualité

Organisation du travail