Hélène RAYMOND

Je suis jeune diplômée d'une licence de management.

L'entreprise dans laquelle j'ai occupé le poste d'assistante manager m'a permis d'acquérir des compétences et une expérience dans le management opérationnel et stratégique.

Je souhaiterais mettre en pratique mes qualités de manager dans le secteur commercial, secteur dans lequel j'ai été formé pendant mes études et dans lequel j'aimerais continuer d'évoluer.



Mes compétences :

GANTT Project

Photofiltre

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Excel