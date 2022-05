Hélène ROPERT

La croyance selon laquelle on ne peut pas changer procède : soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi.

La première se corrige, la seconde se combat!

Nietzsche



Des études dans l'enseignement des activités physiques et sportives.

6 ans d'expériences dans l'animation (campings, structures enfance-jeunesse sur des postes d'animatrice et de responsable).

Commerciale depuis 2011 en B to B dans le secteur de la communication (web, print...)



Au Cabinet Agissez PLUS depuis septembre 2014 : en charge de la partie commerciale et de la communication et depuis l'été 2016 je m'occupe en plus du recrutement.



Mes compétences :

Prospection BtoB

Communication

Développement commercial

Formation professionnelle

Vente B2B

Organisation

Rigueur