Helene SOUMET

Professeure de philosophie, j'écris des livres scolaires et grand public et me passionne pour l'histoire des femmes.

Depuis 2023 fondatrice maison d'édition régionale BRUME DU LAC

Fondatrice du CIALA : collectif interculturel d'auteurs de Loire Atlantique

DERNIERES PARUTIONS:

Beauvoir à la plage, Epicure à la plage, Platon à la plage Chez Dunod

Ma dose quotidienne de philosophie chez Armand colin

-INSOUMISES ET CONQUERANTES chez DUNOD : 26 femmes travesties en hommes pour exercer des activités interdites aux femmes. Reportage:TV5MONDE :http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Terriennes/Videos/Reportages/p-28787-Se-travestir-pour-vivre-libre.htm PODCAST : LA CURIOSITE : RTL, AUTANT EN EMPORTE L' HISTOIRE : FRANCE INTER 13 mars FRANCE BLEU Midi ensemble : 8 mars Vidéo sur le journal l'humanité, Articles de presse : Le Point, les Echos, Migros magazine, Huffington post etc...



- LA PHILOSOPHIE POUR CEUX QUI ONT TOUT OUBLIE . Larousse 2015



-LA PHILOSOPHIE en 101 citations expliquées paru en février 2015 chez FIRST



-PASSEPORT HACHETTE spécial philo COUP DE COEUR FNAC : incontournable des vacances pour les élèves de 1ere



-LAROUSSE DES GRANDS PHILOSOPHES : penser avec les grands, du VIème siècle av JC jusqu'au qu'au XXème .



-LA PHILOSOPHIE DANS VOTRE POCHE: Larousse : synthèse passionnante pour réviser le bac et enrichir sa culture.



-PLATON, SA SOEUR ET LA RAIE TORPILLE : album, éd.Belize. Platon, jeune athlète athénien devenu un grand philosophes : grâce à sa petite sœur ou à la raie torpille? Dès 6 ans ( traduit en espagnol)



- LE LIT DE PROCUSTE :la profondeur de la mythologie grecque : Récit du mythe, interprétation philosophique. Surprenant ! Lire un extrait :Array ( Épuise : en vente encore sur mon site)



- LE GRAND QUIZ DU MONDE ( collaboration aux pages philosophie)



-LA GRECE ANTIQUE Eyrolles (coup de cœur FNAC)

Invitation dans la brillante Athènes pour hellénistes débutants. Curieux, voyageurs, nostalgiques ne s'ennuieront pas grâce aux anecdotes, histoires drôles, recettes de beauté et de cuisine, tout en jouant, ils retiendront l'essentiel de la culture grecque.



LA PHILOSOPHIE eyrolles:Idéal pour les élèves de terminale et ceux qui veulent parfaire leur culture en s'amusant avec les blagues philosophiques, les aventures de nos philosophes, les curiosités, l'essentiel de l'histoire des idées,



-LE MOYEN AGE Eyrolles: dix siècles d'histoire et de culture. En sept chapitres: un périple passionnant, étonnant, Des jeux pour partager un moment de rire et de détente. Co-écrit avec L.Retourné.



-L'EGYPTE ANCIENNE Eyrolles :Au cœur d'une civilisation fascinante, pour voyageurs et rêveurs qui savent que le temps s'est arrêté près des pyramides dans l'éternité des Pharaons. Co-écrit avec L.Retourné



-PARU en 2009 : Hors-série "CONNAISSEZ-VOUS LA PHILOSOPHIE" Journal LE MONDE



Extraits de mes livres, diaporama musical, projets : scénario de comédie, théâtre, biographies



EN PRÉPARATION _

-Biographie d'Agnodice première femme médecin en Grèce antique

- albums enfants sur la philosophie

-Albums Enfants écologie BRUME DU LAC



CONTACT:

- Projets originaux: philosophie, mythologie, histoire des civilisations, culture, humour, éducation, biographies romancées des femmes. Scénarios de comédies.

- CONFERENCES :Le monde antique. La civilisation grecque. Les penseurs de la Grèce. La philosophie grecque. Histoire des femmes. Bonheur et philosophie.

Professionnel:

Depuis 2006: Professeur philosophie, culture générale.

De 1998 à 2001:Ecriture scénario: Université de Québec

1992 à 2001: Ministère E.N. professeur de philosophie

De 1982 à.1992. Université : Cours français politique aux commissaires (ministres CEE), conférences :culture et philosophie

Mes compétences :

Humour

Littérature

Philosophie