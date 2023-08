Psychologue diplômée d'état depuis 2009, j'ai pu développer ma pratique dans une approche individuelle et groupale.

Je suis habilitée à dispenser un programme d'Education Thérapeutique et titulaire d'un DESU sur la prise en charge de la douleur.

Je fais partie du conseil d'administration de l'association APAISER S&C (Association Pour Aider, Informer, Soutenir, Etudes et Recherches pour la syringomyélie et le Chiari).