Héliciane PALENZUELA

Docteur ingénieur en recherche d'un CDI en R&D sur Toulouse



Docteur de l'Université de Paris, Institut Jacques Monod (UMR CNRS - Université Paris Diderot)



Ingénieur INP-ENSAT (Instituts Nationaux Polytechniques - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse)

- Spécialisation à AgroParisTech en BIOTECH (Biologie et biotechnologies pour la santé et les productions microbiennes ou végétales)

- Pré spécialisation en chimie des produits naturels en semestre Erasmus au CIHEAM (Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéenne)



Mes compétences :

Purification de protéines recombinantes

Microscopie optique et utilisation de lasers (pince optiques)

Biotechnologies végétales

Biophysique

Culture in vitro

Phytochimie

Purification, HPLC

Plan d'expérience (NemrodW)

Microsoft Office