Helmi BEN AMARA

Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs internes et/ou externes,

Suivre et contrôler le déroulement du projet, l'exécution du planning et le respect du budget,

Élaborer des dossiers techniques à destination d'autres services (qualité, achats, études) afin de verrouiller

la production du produit : références des matières premières, formulation, paramètres du process, durée

de vie du produit,

Négocier les ressources (humaines, techniques, financières, délais) en fonction de l'avancement du projet

et ajuster les moyens si nécessaires,

Mesurer les risques pouvant intervenir au cours de la réalisation,