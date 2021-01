Après avoir obtenu mon DUT Réseaux et Télécommunications à l'IUT de Saint-Malo en alternance chez Orange Business Services, je me dirige vers des études d'ingénieurs. J'intègre l'IMT Atlantique en alternance chez Orange Labs Product & Services au poste d'ingénieure Cybersécurité Réseau.



Je participe à différents dispositifs pour promouvoir la féminisation des métiers du numérique.



Je recherche un stage à l'étranger de 2/3 mois entre avril et août 2021.