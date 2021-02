Héloïse GOSSE

Exercer des fonctions de Chef de projet événementiel lié à lespace - communication 360° Retail - Espace - Muséographie



Capacités conception et pilotages de projets graphiques et 360°

Didactiques visuelles, composition graphique et communication multi-supports

Capacités méthodologiques et participatives de manière autonome

Intégration et capacité de leader-ship dans une équipe plurielle

Sens de lanimation et des relations interpersonnelles, clientèles, partenaires

Résolution daléas et de situations complexes