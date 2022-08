Héloïse LERENARD

Bonjour ! Je suis Héloïse, passionnée du web et du digital. Récemment diplômée d'un DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet, j'ai pu y acquérir des compétences dans divers domaine. À présent, je me spécialise grâce à une Licence Pro Communication de Proximité et Médias Numériques.





La diversité et la rapidité avec laquelle évolue la communication digitale, c'est cela qui m'attire dans ce domaine. Mes compétences vont de l'écriture web, en passant par le e-marketing ou encore, la création de contenus numériques.

Curieuse, j'ai toujours soif d'apprendre et d'élargir mon champs de compétences.