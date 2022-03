Héloïse PSYCHOPÉDAGOGUE ET ENSEIGNANTE MONTESSORI (HÉLOÏSE MOREELS)

Après un bachelier à Marie Haps- Bruxelles où elle a obtenu un diplôme « dassistante en psychologie » (plus précisément en psychopédagogie), Héloïse a réalisé un Master spécialisé en pédagogie Montessori à Londres avec à la clé un diplôme « déducatrice Montessori ».



Elle a travaillé dans plusieurs établissements à Tervuren : à lInternational Montessori School à Tervuren et à The Courtyard qui est une école à pédagogie active. Elle a voulu approfondir son expérience avec les enfants et les parents et a donc décidé dintégrer léquipe de Babynova en tant que psychologue afin daccompagner les parents dans leur parentalité en toute sérénité. Héloïse est parfaitement trilingue et pourra réaliser vos consultations en français, néerlandais ou anglais.