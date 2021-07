Heloise SEBAHOUN (HÉLOISE SEBAHOUN)

Réalisatrice et photographe en freelance, je m'adapte à tous vos projets que je mène avec vous depuis la conception jusqu'à la livraison afin de présenter un rendu au plus proche de votre idée.



Je réalise tous types de projets :

- Institutionnels

- Publicitaires

- Évènementiels

- Présentations produits / packshots

- Interviews

- Reportages



Mon siège est à Paris, je peux me déplacer ailleurs en France.



Allons boire un café ?