Ingénieure agroéconomiste de de formation, ma mission consiste en la conception et le pilotage de projets nationaux et internationaux focalisés sur léconomie sociale et solidaire (ESS), l'économie circulaire, lagroécologie, le développement durable et le genre.

Forte dune expérience de 9 ans, je développe les partenariats avec le secteur public et privé ainsi que les associations et les collectivités locales.