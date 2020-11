Henri BLERALD

Jai géré pendant 24 ans la comptabilité fournisseur dun groupe de presse et déditions.



Mon expérience professionnelle ma permis dacquérir des compétences solides en matière de relations avec les fournisseurs, dans la gestion des relances et des litiges, dans la création de tableaux

croisés dynamiques pour le suivi des échéances fournisseurs.



Je suis capable de travailler seul, mais aussi de collaborer avec le contrôleur de gestion, et mes collègues de la comptabilité générale, lors des situations mensuelles et des déclarations trimestrielles des DAS2 ainsi quavec les différents services du groupe.



Cette expérience a été enrichie par lobtention de 4 unités denseignements en comptabilité financières et analytiques du programme du DUT GEA obtenues en cours du soir