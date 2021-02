Henri GUIRADO

Après plusieurs années, extraordinaires, dans la communication, radio diffusion et évènementiel au sens le plus large, mais également dans le management, j'ai opté pour le caritatif, conscient d'une prise de risque non négligeable (Nouveau départ, investissement personnel très important, avec une capacité d'adaptation très forte dans un domaine et un pays méconnu ).



J'ai eu cette chance de pouvoir redonner un nouveau souffle à une organisation, qui périclitait faute d'organisation entre autres choses, et par la même occasion offrir un nouveau départ aux jeunes bénéficiaires ( valides ou non ) de cette Fondation basée en Suisse.



Aujourd'hui, toujours dans cette logique d'avancer, de découverte, de prise de risque, et d'activité soutenue, j'ai créé une entreprise, à petite échelle, d'évent, de com' et de spectacles vivants.

Je reste évidement au service des entreprises pour leurs Event, conventions et autres. Mais également ouvert pour des missions plus spécifiques.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Communication

Gestion de projet