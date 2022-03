Créée en 1995 "asia atlantic groupe" est une société spécialisée dans les accessoires de mode ,avec une vingtaine de collaborateurs (studio de design en interne) basée à Marseille,spécialisée dans la Bagagerie, Ceinture, Maroquinerie (sac et porte monnaie).Parapluie... et autres accessoires de mode. Elle se positionne aujourd'hui comme une force de proposition pour ses clients en synthétisant les dernières tendances grâce à ses collections calquées sur le prêt à porter.Choisir Asiaa, c'est garantir à vos clients finaux une recherche constante de produits originaux et des gammes toujours renouvelées. Disposant de ses propres marques, Asiaa transformera votre rayon accessoires de mode en pôle d'attraction pour vos points de vente. Avec 3000 m² d'entrepôt et plus de 1000 références, Asiaa peut travailler aussi bien avec les plus grandes centrales d'achat que les magasins indépendants. Attentive au contraintes actuelles environnementales et aux cahier des charges les plus stricts, Asiaa saura toujours répondre à vos moindres sollicitations xiexie.



www.asiaa.fr

www.kinston.fr

www.kinstonlab.com