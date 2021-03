Madame, Monsieur,



Après avoir pendant presque 10 ans travaillé comme ingénieur d'études ou chef de projet dans diverses entreprises intervenant dans le bâtiment- la recherche scientifique - les hydrocarbures, je suis convaincu de pouvoir booster réellement vos affaires en apportant une expertise riche dans le domaine de l'énergie. N'hésitez pas à me contacter pour des échanges.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

C

AutoCAD