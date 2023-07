Henriette POGLIO

La psychanalyse et la création artistique sont deux activités que je pratique aujourd'hui à part entière en libérale après un parcours institutionnel long et chaotique pour favoriser l'accompagnement et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou vulnérables et fragilisées.



Concernant la psychanalyse, je reçois à mon cabinet sur rendez-vous (adultes, enfants, adolescents).

Le premier entretien dit "entretien préliminaire" est gratuit,



Pour la création artistique, outre ma pratique personnelle et les expositions, salons et autres rencontres auxquelles je participe, je suis également intervenante artistique. Je mets en place et anime des ateliers artistiques (Arts plastiques) à destination de tous publics dans des associations culturelles, des centres de loisirs, des établissements scolaires, des centres d'accueil, des maisons de retraites et également sur des sites touristiques.



Mes compétences :

Ecoute, suivi, accompagnement aux changements ou d

Mise en place et animation d'ateliers artistiques

Intervenante artistique