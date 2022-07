Ambition, passion et travail : trois mots qui me motivent.

Perspicace, dynamique et créative : trois mots qui me décrivent.

Toujours prête à accomplir mes devoirs, je veux atteindre mes objectifs et réaliser mes projets.

Actuellement je suis étudiante en deuxième année de Bachelor en business et marketing à temps plein au sein de létablissement ESCM Business School.

Je suis écrivaine en mon temps libre.