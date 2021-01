Hermine OLAYE

Mon objectif professionnel est d’exercer en tant que Assistante juridique et comptable, Cette profession correspond à mes aspirations, à ma formation, à mes qualités. En effet, de nos jours le droit est incontournable dans l’évolution de cette profession, qu'est la comptabilité.

De plus, au regard du marché du travail actuel, les personnes à compétences multiples sont très recherchées.

Je pourrais donc faire valoir la double compétence juridique et financière avec une vision plus globale et plus approfondie de l’entreprise grâce à ce DUT GEA.