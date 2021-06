Herve ARCHITECTCONCEPTDESIGN3D

- URBANISTE Spécialisé en Environnement Durables et bâtiments HQE Bioclimatiques



BATIMENT Et INFRACSTRUCTURES ROUTIERES : Conception et Réalisation, Gros œuvres et Second œuvres, Etudes et conception. & QSE (Qualité Sécurité Environnement)

Coordination & Suivit de chantiers en mission complète (OAD PRE APS APD DPC PCG DCE MDT

VISA DET AOP DOE) & maîtrise d'œuvres Missions OPC, VRD, Topographie, Etudes de marchés DCE

Marchés publics.

Gestion d’Opérations, Chargé d’Affaires, Technicien d’opérations.

Spécialisé en énergies et environnements durable & bâtiments écologiques « intelligents » dit Green

Label et Bioclimatique

Spécialisé en sécurité personnel & Incendie ERP et expertises en Bâtiments

Spécialisé en sécurité en ERP domaine du Nucléaire et désamiantage



ENVIRONNEMENT : Parasitologie, Arboriculture, Mise en place et suivit de chantiers, Coordinateur

De travaux, Dossiers de Consultations D’entreprises, Mise au point des Marchés publics, Techniques

D’abattages, Techniques forestières, Gestion de parc forestiers, Spécialiste en taille de fruitiers, Jardin

Japonais (Fen Chiu), Aménagements d'intérieurs, Spécialiste en milieu tropical.

Maîtrise informatique : Soft Cad ,3D Bâtiments et Environnements, ADT, Word Pro, Excel, Power Point,

CAO DAO.



Mes compétences :

Budgets & Budgeting

Arboriculture

Operations Management

Risk Management

3D

Architectural Desktop

Lotus Word Pro

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint