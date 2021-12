Hervé BAUDOIN

Mécanicien en véhicules anciens (collection)



Depuis plus de 30 ans, le domaine de la mécanique automobile est un centre d'intérêt personnel notamment dans la collection automobile. La restauration et l'entretien des véhicules anciens est une passion. Possédant ce type de véhicules que je restaure et entretiens personnellement, je surveille également en permanence le marché des ventes et lis régulièrement les journaux spécialisés de la presse française et allemande.

Cette activité est restée un hobby jusqu'à l'année dernière quand j'ai souhaité faire une reconversion professionnelle. J'ai ainsi réalisé une formation de 8 mois au Conservatoire National des Véhicules Anciens (CNVA). Durant cette période, théorie et pratique ont été développées en mécanique, électricité, carrosserie / formage, sellerie, et métrologie me permettant d'acquérir et d'approfondir mes connaissances.

Mon expérience diverse dans le domaine de l'automobile ancienne se base sur des compétences évolutives : réfection de moteur (métrologie, réglage, restauration), réfection de faisceaux électriques (dont lecture de schéma), montage / démontage de véhicule (dont accessoires), recherche de pièces et de documentation (y compris en langue allemande et anglaise), entretien courant.

Avant ma reconversion professionnelle, j'ai travaillé de nombreuses années dans le champ socio-culturel auprès de différents publics tant généralistes que professionnels, l'organisation et le suivi de projets, la création de documents d'information et la levée de fonds. A cette occasion, javais la responsabilité de personnels salariés et bénévoles.

Mes caractéristiques personnelles constantes sont : curiosité intellectuelle et manuelle, désir d'élargissement des connaissances, endurance physique et mentale, réactivité, autonomie, prise de recul, rigueur, ténacité, dynamisme, organisation.