Hervé BOCCIA

Passionné d'informatique depuis l'âge de 13 ans, je possède un panel de compétences dans la discipline allant du hardware à l'architecture logicielle en passant par le développement, avec une forte expertise sur les technologies Microsoft. Désormais formateur professionnel titré (TP FPA), j'interviens sur des formations de qualité visant à développer des compétences en programmation, architecture logicielle, maintenance informatique ou même bureautique auprès d'organismes reconnus ou des écoles de haut niveau telles que CESI.



Mes compétences :

ASP

Conception

Delphi

Dynamique

Ergonomie

HTML

JAVA

Jeu vidéo

Linux

Linux embarqué

Mao

Microsoft SQL

Mobile

Multimedia

Optimisation

Oracle

PDA

PHP

PL SQL

Video

C#

C++

Microsoft Windows

C

ASP.NET

SQL

Java Platform

Informatique

Gestion de projet