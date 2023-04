Hervé BRUCKER

15 ans d'expérience en marketing, communication, marketing digital, e-commerce et e-CRM



Responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie commerciale, marketing et communication des services bancaires et assurances de Carrefour sur Internet et mobile.



Specialties: project management, UX, digital strategy, marketing, adverstising, brand management, sales, CRM, display, SEM, SEA, search engine optimization SEO, lead generation, business plan, merchandising, design, internet, mobile, e-commerce, project management, product management, media planning, Affiliation, store digitalisation...



Mes compétences :

eCommerce

Marketing online

Management de projets

Communication

Management d'équipe

digital

Médias

Stratégie digitale

Marketing stratégique