Hervé GAZEL

Directeur dagence et Consultant Financier de formation, j'évolue dans ce domaine d'activité depuis près de 20 ans.



Ce qui me caractérise :



l'envie de me dépasser et surtout d'apprendre toujours dans ce domaine de compétences. Cela me motive dans mon travail à titre personnel. J'aime aussi fédérer autour de moi, développer mes compétences techniques ainsi que celle de mes collaborateurs (animation de réseau chez Axa et KBL FRANCE). En 2015, j'ai décidé de m'associer à une équipe d'agents Aviva, correspondants AFER et courtiers en assurance vie, prévoyance et produits de défiscalisation sur Paris 16e, pour continuer à faire ce qui me plait : Aider les particuliers et professionnels à assurer une bonne gestion de leur patrimoine financier.



Être le moteur principal d'une force de vente ou mettre en exergue mon expérience pour le développement marketing... tel est mon ambition au quotidien.



D'un naturel curieux, je suis toujours intéressé par ce que l'on me propose, cela ouvre parfois de nouveaux horizons.



Par ailleurs, je suis ouvert au contact pour échanger ou partager sur divers sujets.



Enfin, je suis attentif à entretenir mon réseau, à vous de voir si vous souhaitez y entrer ;-)



Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

OPCVM

Banque

Gestion d'actifs

Management

Finance

Communication