Herve Greg MOKWABO

Je suis réputé enthousiaste et de contact facile.

Mes précédentes expériences m'ont permis d'acquérir une maîtrise du revenue assurance (audit des billings systems et processus y relatif - analyse du business, les contrôles, les réconciliations/validations, et le reporting relatif au revenue de l'entreprise ); de l'analyse stratégique d'une entreprise, de l'incident management et des activités relatives au Consulting fonctionnel.



J'ai évolué d'abord dans l'environnement des opérateurs telecoms, avant de m'imprégner dans le domaine des "people counting systems", puis évoluer vers les systèmes de gestion des centres d'appels (principalement Genesys).



Actuellement, j'applique mes connaissances dans le domaine des solutions de gestion des transactions relatifs au voyage (Airlines, rail, car, hotel, etc.).



